Картинки дня: 8 октября 2018 года, понедельник

Со стартовой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A
Танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин с мировым рекордом одержала победу на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспо
Дыхание осени. Снимок сделан в национальном парке в окрестностях Лондона
В Гомельской области лебеди сбиваются в стаи перед отлетом на зимовку
Этого малыша нарядили в костюм в стиле "Мулен руж" по случаю всемирного Дня животных
Госсекретарь США Майк Помпео и глава КНДР Ким Чен Ын во время переговоров в Пхеньяне обсудили возможность проведения американо-северокорейского саммита
Первый президент Ингушетии Руслан Аушев приехал на продолжающийся с четверга митинг в Магасе против соглашения о границе с Чечней
В столице Грузии отмечают праздник "Тбилисоба-2018" - праздник урожая и День города Тбилиси
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 1 944, пропавшими без вести числятся 683 человека. В результате землетрясения и цунами более 62 тыс. индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они размещены во временных убежищах