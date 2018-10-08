Картинки дня: 8 октября 2018 года, понедельник

Со стартовой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A

Танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин с мировым рекордом одержала победу на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспо

Дыхание осени. Снимок сделан в национальном парке в окрестностях Лондона

В Гомельской области лебеди сбиваются в стаи перед отлетом на зимовку

Этого малыша нарядили в костюм в стиле "Мулен руж" по случаю всемирного Дня животных

Госсекретарь США Майк Помпео и глава КНДР Ким Чен Ын во время переговоров в Пхеньяне обсудили возможность проведения американо-северокорейского саммита

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев приехал на продолжающийся с четверга митинг в Магасе против соглашения о границе с Чечней

В столице Грузии отмечают праздник "Тбилисоба-2018" - праздник урожая и День города Тбилиси

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 1 944, пропавшими без вести числятся 683 человека. В результате землетрясения и цунами более 62 тыс. индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они размещены во временных убежищах