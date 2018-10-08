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Картинки дня: 8 октября 2018 года, понедельник

Со стартовой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A

Танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин с мировым рекордом одержала победу на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспо

Дыхание осени. Снимок сделан в национальном парке в окрестностях Лондона

В Гомельской области лебеди сбиваются в стаи перед отлетом на зимовку

Этого малыша нарядили в костюм в стиле "Мулен руж" по случаю всемирного Дня животных

Госсекретарь США Майк Помпео и глава КНДР Ким Чен Ын во время переговоров в Пхеньяне обсудили возможность проведения американо-северокорейского саммита

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев приехал на продолжающийся с четверга митинг в Магасе против соглашения о границе с Чечней

В столице Грузии отмечают праздник "Тбилисоба-2018" - праздник урожая и День города Тбилиси

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 1 944, пропавшими без вести числятся 683 человека. В результате землетрясения и цунами более 62 тыс. индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они размещены во временных убежищах
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Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в парижском метро
Новую станцию московского метро оформят в стиле работ Малевича
Нурмагомедов вылетел в Россию вместе с чемпионским поясом UFC
Два арктических ледокола назовут именами Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина
Нобелевская премия по экономике-2018 досталась Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру
На Украине начались учения с участием военных НАТО
Путин смотрел бой Нурмагомедова и Макгрегора в повторе
Появилась информация о бомбе, заложенной в одном из судов Москвы
Путин снял Ливанова с поста спецпредставителя по Украине
Зима в Москве в 2018 году наступит позже обычного
Российские военные проведут инспекцию на территории Греции
Во ФСИН рассказали, какую зарплату получают работающие заключенные
Новые правила регистрации автомобиля вступают в силу с 8 октября 2018 года
Региональные сотовые операторы высказались против отмены роуминга