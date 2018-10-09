Картинки дня: 9 октября 2018 года, вторник

Россиянин Сергей Чернышев, выступающий под псевдонимом Bumblebee, завоевал золотую медаль в соревнованиях по брейк-дансу на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе

Ночное небо над северной Финляндией раскрасило Северное сияние

На украинском военном складе под Черниговом произошел взрыв. По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на складе хранится 88 тысяч тонн боеприпасов

Гроза разразилась этой ночью над Буэносом-Айресом

Матч сборных России и Швеции по футболу в рамках Лиги наций состоится уже послезавтра в Калининграде. Скандинавы провели последнюю тренировку в Стокгольме перед вылетом в Россию

Более 150 тысяч человек остаются под завалами в индонезийской провинции Сулавеси после землетрясения и цунами

В приамурском Свободном мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. При этом пострадал водитель грузовика, который ехал по мосту в момент обрушения. Водитель автомобиля доставлен в больницу

Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу для встречи с болельщиками после победы над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе

Участники митинга в центре Магаса, который согласован с понедельника сроком на неделю, переместились на новую площадку. Акция протеста началась в Магасе после подписания Договора об административной границе с Чечнёй