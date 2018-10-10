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Картинки дня: 10 октября 2018 года, среда

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в Ставропольском крае посетили хозяйство «Рассвет», где выращивают яблоки

Золотая осень пришла в ирландскую столицу Дублин

На космодроме Байконур освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем "Союз МС-10" перед стартом на МКС

Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Хейли обсуждала с Трампом свою отставку на прошлой неделе, когда встречалась с ним в Вашингтоне

Независимый журналист и блогер Грэм Филипс потребовал от журналистов Bellingcat объяснить, как у них оказались данные о личностях подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, но его попросили уйти с пресс-конференции

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии в штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере страны. Не менее шести человек погибли, несколько десятков пострадали

Баскетболисты КНР и КНДР провели товарищескую встречу в рамках дружественного визита в северокорейскую столицу женской и мужской сборных команд КНР

Тропический шторм "Майкл" в Карибском море неподалеку от берегов Кубы усилился до урагана

На Украине продолжаются взрывы на горящем складе боеприпасов в Черниговской области
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Украина отказалась от присутствия наблюдателей СНГ на выборах президента
Россия и Андорра приступили к подготовке соглашения о взаимной отмене виз
Восемь человек погибли при наводнении на Майорке
Шойгу: маневры "Восток-2018" показали возросшую выучку войск
Роспотребнадзор временно закрыл в Москве более 60 ресторанов «Суши WOK»
Генпрокуратура Украины заподозрила Поклонскую в нарушении обычаев войны
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о сохранении льгот для пенсионеров
Лавров не исключил, что сроки работы в сирийском Идлибе могут увеличиться
К 2022 году в столице появятся 30 детсадов и 22 школы
В Англии игривый тюлень попытался залезть на колени к байдарочнику
Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах
Чешское радио сообщило, что Петров и Боширов в 2014 году побывали в Чехии
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречаться с Нурмагомедовым
В центре Киева неизвестные украли служебную машину консула Киргизии