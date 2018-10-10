Картинки дня: 10 октября 2018 года, среда

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в Ставропольском крае посетили хозяйство «Рассвет», где выращивают яблоки
Золотая осень пришла в ирландскую столицу Дублин
На космодроме Байконур освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем "Союз МС-10" перед стартом на МКС
Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Хейли обсуждала с Трампом свою отставку на прошлой неделе, когда встречалась с ним в Вашингтоне
Независимый журналист и блогер Грэм Филипс потребовал от журналистов Bellingcat объяснить, как у них оказались данные о личностях подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, но его попросили уйти с пресс-конференции
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии в штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере страны. Не менее шести человек погибли, несколько десятков пострадали
Баскетболисты КНР и КНДР провели товарищескую встречу в рамках дружественного визита в северокорейскую столицу женской и мужской сборных команд КНР
Тропический шторм "Майкл" в Карибском море неподалеку от берегов Кубы усилился до урагана
На Украине продолжаются взрывы на горящем складе боеприпасов в Черниговской области