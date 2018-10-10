Картинки дня: 10 октября 2018 года, среда

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в Ставропольском крае посетили хозяйство «Рассвет», где выращивают яблоки

Золотая осень пришла в ирландскую столицу Дублин

На космодроме Байконур освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем "Союз МС-10" перед стартом на МКС

Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Хейли обсуждала с Трампом свою отставку на прошлой неделе, когда встречалась с ним в Вашингтоне

Независимый журналист и блогер Грэм Филипс потребовал от журналистов Bellingcat объяснить, как у них оказались данные о личностях подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, но его попросили уйти с пресс-конференции

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии в штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере страны. Не менее шести человек погибли, несколько десятков пострадали

Баскетболисты КНР и КНДР провели товарищескую встречу в рамках дружественного визита в северокорейскую столицу женской и мужской сборных команд КНР

Тропический шторм "Майкл" в Карибском море неподалеку от берегов Кубы усилился до урагана

На Украине продолжаются взрывы на горящем складе боеприпасов в Черниговской области