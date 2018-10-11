Картинки дня: 11 октября 2018 года, четверг

Во время старта ракеты «Союз» к МКС на 119 секунде после старта произошла авария носителя. Экипаж после аварии совершил аварийное приземление в Казахстане

Белка заготавливает орехи на зиму. Снимок сделан в Шотландии

По меньшей мере десять человек погибли в результате сильных дождей и наводнений на острове Майорка

Сильная гроза пронеслась ночью над испанским городом Малага

Ураган «Майкл», достигший территории США, ослаб до тропического шторма. Тропический шторм подразумевает скорость ветра от 62 км/ч до 112 км/ч

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину за прием. Глава государства встретился с бойцом после форума "Россия - спортивная держава". Во встрече также принимал участие отец чемпиона

В Киеве открылась выставка "Оружие и безопасность"

Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ, неудачно приземлился на аэродроме Якутска, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа

Жертвами аварии, которая произошла в Кении, стали 50 человек. Рассчитанный на перевозку 67 человек автобус съехал с дороги во время крутого подъема, сбил ограждение и перевернулся