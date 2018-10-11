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Картинки дня: 11 октября 2018 года, четверг

Во время старта ракеты «Союз» к МКС на 119 секунде после старта произошла авария носителя. Экипаж после аварии совершил аварийное приземление в Казахстане

Белка заготавливает орехи на зиму. Снимок сделан в Шотландии

По меньшей мере десять человек погибли в результате сильных дождей и наводнений на острове Майорка

Сильная гроза пронеслась ночью над испанским городом Малага

Ураган «Майкл», достигший территории США, ослаб до тропического шторма. Тропический шторм подразумевает скорость ветра от 62 км/ч до 112 км/ч

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину за прием. Глава государства встретился с бойцом после форума "Россия - спортивная держава". Во встрече также принимал участие отец чемпиона

В Киеве открылась выставка "Оружие и безопасность"

Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ, неудачно приземлился на аэродроме Якутска, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа

Жертвами аварии, которая произошла в Кении, стали 50 человек. Рассчитанный на перевозку 67 человек автобус съехал с дороги во время крутого подъема, сбил ограждение и перевернулся
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Стали известны города, аэропортам которых присвоят имена великих россиян
В Кремле выступили против шагов, ведущих к расколу в православном мире
Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков
После аварии "Союза" "Роскосмос" полчаса молчал
Адвокат Кокорина заявил, что чиновник спровоцировал футболиста на драку
Рогозин рассказал о расследовании ЧП с "Союзом"
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Путину передадут всю необходимую информацию по инциденту с "Союзом"
Эксперты рассказали о самом безопасном смартфоне в мире
Экипаж корабля "Союз МС-10" совершил посадку в Казахстане
В Сирии идет процесс возвращения культурных ценностей в музей
Израиль по ошибке выпустил ракету на границе с сектором Газа
В США представили план по сокращению поставок в ЕС российского газа
На Шри-Ланке из-за сильных ливней погибли 12 человек
На старте ракеты "Союз" к МКС произошла авария носителя
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Родные Марии Бутиной не могут навестить ее из-за нехватки средств
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