Картинки дня: 12 октября 2018 года, пятница

Вничью завершился матч Лиги Наций между Россией и Швецией. Мероприятие прошло на стадионе «Калининград» и закончилось со счетом 0:0

Тверской суд Москвы до 8 декабря арестовал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, подозреваемых в хулиганстве

На Украине начались учения с участием авиации НАТО. В маневрах принимают участие представители восьми стран, в том числе США

Экипаж аварийного «Союза» сегодня вернулся в Москву. Алексей Овчинин и Ник Хейг прибыли в столицу с Байконура самолётом Ту-134. Накануне ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести корабль «Союз МС-10» на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться

Американский рэпер, продюсер и композитор Канье Уэст встретился в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом

Всемирно известный робот-женщина София впервые приехала на Украину и на пресс-конференции ответила на вопросы журналистов

Президент Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты 23 новых послов в Москве

На вчерашней торговой сессии произошел обвал на биржах США

Ураган «Майкл», обрушившийся на штат Флорида принес сильный ветер и проливные дожди