Фотогалереи
Картинки дня: 12 октября 2018 года, пятница

Вничью завершился матч Лиги Наций между Россией и Швецией. Мероприятие прошло на стадионе «Калининград» и закончилось со счетом 0:0

Тверской суд Москвы до 8 декабря арестовал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, подозреваемых в хулиганстве

На Украине начались учения с участием авиации НАТО. В маневрах принимают участие представители восьми стран, в том числе США

Экипаж аварийного «Союза» сегодня вернулся в Москву. Алексей Овчинин и Ник Хейг прибыли в столицу с Байконура самолётом Ту-134. Накануне ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести корабль «Союз МС-10» на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться

Американский рэпер, продюсер и композитор Канье Уэст встретился в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом

Всемирно известный робот-женщина София впервые приехала на Украину и на пресс-конференции ответила на вопросы журналистов

Президент Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты 23 новых послов в Москве

На вчерашней торговой сессии произошел обвал на биржах США

Ураган «Майкл», обрушившийся на штат Флорида принес сильный ветер и проливные дожди
Новости 24
В Москве на матче студентов почтили минутой молчания таланты Кокорина и Мамаева
В Кремле разделяют обеспокоенность РПЦ решением константинопольского синода по Украине
Российским гражданам запретили консультировать политиков Литвы
Путин поручил правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока
Песков: делать выводы о причинах аварии «Союз МС-10» пока преждевременно
КНДР и Южная Корея обсудили дальнейшие шаги по восстановлению мира
Сбербанк поднял ставки рублевых вкладов
Глава МИД Киргизии Абдылдаев объявил об отставке
Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырки»
Песков прокомментировал заявление Порошенко о применении оружия в Донбассе
В Могилеве прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
Российские саперы очистят от авиабомб США 100 гектар вьетнамских лесов
Роскосмос назвал возможную причину аварии «Союза»
Саратовского министра уволили после высказываний о прожиточном минимуме
Рэпер Канье Уэст устроил митинг на столе в магазине Apple
Саратовский депутат Бондаренко рассказал, как получился спор о том, как прожить на 3,5 тысячи рублей
Ученые разработали способ диагностики рака с помощью воды
США отказались дать России письменные гарантии о невмешательстве
В США за рулем автомобиля застрелили модель
«На грани голодной смерти»: эксперт прокомментировал слова саратовского министра о 3,5 тысячах в месяц
Робот Boston Dynamics продемонстрировал чудеса паркура
Госдума разрешит блокировать опасные интернет-сообщества за один день
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПИР банка
В аэропорту «Шереметьево» самолет совершил вынужденную посадку
«Обязательно полетят»: Рогозин пообещал отправить экипаж аварийного «Союза» на МКС весной 2019 года
Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Москву