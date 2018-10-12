Картинки дня: 13 октября 2018 года, суббота

Двухлетний ручной лис Ральф, обитающий в зоосаде Роев Ручей под Красноярском, наслаждается осенним солнцем.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко провел пресс-конференцию, на которой заявил, что в Москве не знают, жив ли Сергей Скрипаль и где он сейчас находится.
Жители военного аэродрома в Хмельницкой области Украины наблюдают за взлетом американского истребителя F-15.
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж. Её избранником стал 32-летний менеджер ночного клуба Джек Бруксбэнк.
Последствия урагана «Майкл», обрушившегося на побережье штата Флорида 10 октября.
Португальские "форкадош" уворачиваются от быка во время корриды в Лиссабоне.
Спецслужбы Сальвадора отчитались о задержании внушительной партии кокаина.
Штангистка выжимает вес на соревнованиях Летних юношеских олимпийских игр.
Туристка наблюдает за красотами осенней Шотландии с пешеходного моста на реке Гарри.