Картинки дня: 14 октября 2018 года, воскресенье

На юго-западе Германии на ходу загорелся поезд ICE сообщением Кельн-Франкфурт, все 510 пассажиров были вовремя эвакуированы.

Трейдер Нью-йоркской биржи надувает пузырь в ходе очередной торговой сессии. Биржевые торги последних дней напоминают американские горки.

Индийский полицейский разгоняет протестующих в штате Кашмир.

На Юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе прошли соревнования по пляжному гандболу.

Разрушения урагана "Майкл" на юге штата Флорида, США.

Поклонница британской монархии наблюдает за гостями свадьбы принцессы Елизаветы в Лондоне.

Уничтоженную работу художника Бэнкси продали на аукционе "Сотбис" под новым названием - "Любовь в мусорной корзине". Покупатель выложил за неё 1.4 миллиона долларов США.

Участницы женского забега на 2000 метров в рамках Юношеских олимпийских игр.

В Ереване прошли переговоры премьер-министров Армении и Канады Никола Пашиняна и Джастина Трюдо.