Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона
Тысячи байкеров проехались колонной по Садовому кольцу в честь закрытия мотосезона