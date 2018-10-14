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Картинки дня: 15 октября 2018 года, понедельник

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл начал пятый Первосвятительский визит в пределы Белорусской Православной Церкви.

Спасенные нелегалы из Африки ждут своей участи на лодке спасателей в Средиземном море.

Женщина читает найденный Коран в Палу, Индонезия. Регион пострадал от мощного цунами.

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 50 суток ареста.

Католическая монашка держит в руках портет римского папы Павла VI на мессе в Ватикане.

Соревнования по прыжкам с шестом на Юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Зрители присутствуют на красочном открытии кинофестиваля во французском Лионе.

Католические кардиналы и архиепископы собрались на мессу, на которой к лику святых был причислен папа римский Павел VI.

Во время марша националистов в Киеве радикалы попытались снести памятник генералу Ватутину и схлестнулись с полицией.
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