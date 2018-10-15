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Картинки дня: 16 октября 2018 года, вторник

Пять человек стали жертвами наводнения на юге Франции, вызванного сильными ливнями.

Надувная фигура Дональда Трампа у правительственного здания в Бейруте, Ливан.

Индийские оппозиционеры схлестнулись с полицией, добиваясь отставки министра Джаведа Акбара, обвиняемого в служебных домогательствах.

Канцлер Германии Ангела Меркель реагирует на результаты выборов в Баварии, где её партия лишилась значительного числа мест в парламенте.

Палестинец спорит с солдатом армии Израиля во время столкновений в Наблусе, Западный берег реки Иордан.

Российский борец вольного стиля Ахмедхан Темботов завоевал золото юношеских Олимпийских игр в весовой категории до 80 кг, победив в финале Фатеха Бенфердаллаха из Алжира.

Сборная России по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи со счетом 2:0 обыграла турков в рамках Лиги наций УЕФА.

Крупнейшая в мире регата Барколана прошла у берегов итальянского портового города Триеста.
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