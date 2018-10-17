Картинки дня: 17 октября 2018 года, среда

Последствия урагана "Майкл" на одном из пляжей Флориды.

Итальяна Талиса Торетти во время соревнований по художественной гимнастике в рамках Юношеских олимпийских игр.

Миллиардер Ричард Брэнсон удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде.

Баннер украинских болельщиков на матче Лиги наций УЕФА против чехов.

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси прогулялись по набережной курортного Сочи и поужинали в одном из местных ресторанов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опробовал в Сколково беспилотный автомобиль «Яндекса», который в ближайшее время начнет курсировать по иннограду в качестве такси.

Золотая осень в Александровском саду Санкт-Петербурга.

Британский принц Гарри и его супруга Меган познакомились с коалой во время своего тура по Австралии.

Занятия по йоге для группы "50+" в одном из оздоровительных центров Ставрополя.