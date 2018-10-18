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Картинки дня: 18 октября 2018 года, четверг

В рамках Гран-при Японии по мотогонкам для зрителей провели шуточные заезды, в которых мастера прокатились на крошечных электробайках.

Японский робот-андроид "тотто", чей образ копирует телеведущую Тецуко Куроянаги, общается с посетителями выставки в Токио.

Принц Гарри обнимает девушку из толпы в ходе своего турне по Австралии.

Новобранец российской армии примеряет нашивку на одном из сборных пунктов Санкт-Петербурга.

У стихийного мемориала памяти жертв массового расстрела в керченском Политехническом колледже.

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина обыграли итальянок Николь Бертоцци и Клаудию Скамполи в финале турнира по пляжному волейболу на юношеских Олимпийских играх и завоевали "золото" турнира.

Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси после окончания официальных переговоров отправились знакомиться с новейшей российской техникой на практике.Путин довез президента Египта до сочинского автодрома на своем новом лимузине «Сенат».

Цветы в память о жертвах трагедии в Керчи в Александровском саду столицы.

Двойник бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона прыгает на батуте во время пикета против Брэксита в Брюсселе.
Новости 24
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