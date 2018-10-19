Картинки дня: 19 октября 2018 года, пятница

Техасский пограничник приказывает остановиться обнаруженных им нелегалов на границе с Мексикой.

Художник Бруно Селье подсветил знаменитый собор Парижской Богоматери во французской столице.

Лев по кличке Бхану катается в осенних листьях на территории зоопарка британской столицы.

Сборная России в финале юношеских Олимпийских игр уступила Бразилии со счетом 1:4.

Власти Варшавы демонтировали памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке, это последний мемориал в честь советских воинов, который был установлен в столице Польши вне территорий кладбищ и захоронений.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Брюссель, где примет участие в саммите "Европа-Азия" (АСЕМ) и проведет ряд двусторонних встреч.

Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, «просто сдохнут», а россияне попадут в рай.

Цветы у мемориала памяти погибших в керченском Политехническом колледже, где накануне студент расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой.

Журналисты ждут премьер-министра Великобритании Терезу Мэй во время саммита Евросоюза в Брюсселе.