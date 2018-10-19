Картинки дня: 19 октября 2018 года, пятница

Техасский пограничник приказывает остановиться обнаруженных им нелегалов на границе с Мексикой.
Художник Бруно Селье подсветил знаменитый собор Парижской Богоматери во французской столице.
Лев по кличке Бхану катается в осенних листьях на территории зоопарка британской столицы.
Сборная России в финале юношеских Олимпийских игр уступила Бразилии со счетом 1:4.
Власти Варшавы демонтировали памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке, это последний мемориал в честь советских воинов, который был установлен в столице Польши вне территорий кладбищ и захоронений.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Брюссель, где примет участие в саммите "Европа-Азия" (АСЕМ) и проведет ряд двусторонних встреч.
Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, «просто сдохнут», а россияне попадут в рай.
Цветы у мемориала памяти погибших в керченском Политехническом колледже, где накануне студент расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой.
Журналисты ждут премьер-министра Великобритании Терезу Мэй во время саммита Евросоюза в Брюсселе.