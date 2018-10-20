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Картинки дня: 20 октября 2018 года, суббота

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия «Цзилун» (AG600) совершил свой первый испытательный взлет с поверхности воды

Белочка делает припасы на зиму. Фото сделано в Шотландии

Озеро Вистонида на Юге Греции, оказалось окружено сотнями метров паутины, которую сплели пауки-тетрагнаты

Гроза разразилась над островом Мальта

В Варшаве снесли последний памятник Красной армии, находящийся вне территорий кладбищ. Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке варшавского района Прага на правом берегу Вислы 15 сентября 1946 года

Очередной день официального тура принца Гарри и Меган Маркл по Австралии прошел на популярном пляже Бонди-бич, где пара провела встречу с местными серфингистами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита АСЕМ в Брюсселе

В Узбекистане началось строительство первой в стране атомной электростанции. Старт возведению АЭС дали президент России Владимир Путин и его коллега Шавкат Мирзиеев

Мосгорсуд оставил под стражей до 8 декабря футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, обвиняемых в хулиганстве и побоях. Ранее Мосгорсуд оставил под арестом другого фигуранта дела футболиста Павла Мамаева
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