Картинки дня: 20 октября 2018 года, суббота

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия «Цзилун» (AG600) совершил свой первый испытательный взлет с поверхности воды
Белочка делает припасы на зиму. Фото сделано в Шотландии
Озеро Вистонида на Юге Греции, оказалось окружено сотнями метров паутины, которую сплели пауки-тетрагнаты
Гроза разразилась над островом Мальта
В Варшаве снесли последний памятник Красной армии, находящийся вне территорий кладбищ. Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке варшавского района Прага на правом берегу Вислы 15 сентября 1946 года
Очередной день официального тура принца Гарри и Меган Маркл по Австралии прошел на популярном пляже Бонди-бич, где пара провела встречу с местными серфингистами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита АСЕМ в Брюсселе
В Узбекистане началось строительство первой в стране атомной электростанции. Старт возведению АЭС дали президент России Владимир Путин и его коллега Шавкат Мирзиеев
Мосгорсуд оставил под стражей до 8 декабря футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, обвиняемых в хулиганстве и побоях. Ранее Мосгорсуд оставил под арестом другого фигуранта дела футболиста Павла Мамаева