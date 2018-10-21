Картинки дня: 21 октября 2018 года, воскресенье

В Москве вскрыли самую большую в России тыкву весом в 645 килограммов. Гигантский овощ вырос в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ
Сильный шторм с грозой обрушился на австралийский Сидней
Фестиваль света состоялся в швейцарском Берне
Меган Маркл и принц Гарри продолжают тур по Австралии. Вчера пара посетила открытие «Игр непобежденных»
Более 500 тысяч человек приняли участие в акции протеста против брексита в Лондоне
Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей Кубка Кремля, проходящего в эти дни в Москве
Озеро Вистонида на Юге Греции, оказалось окружено сотнями метров паутины, которую сплели пауки-тетрагнаты
В Тбилиси прошла акция за легализацию марихуаны
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