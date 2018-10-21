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Картинки дня: 21 октября 2018 года, воскресенье

В Москве вскрыли самую большую в России тыкву весом в 645 килограммов. Гигантский овощ вырос в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ

Сильный шторм с грозой обрушился на австралийский Сидней

Фестиваль света состоялся в швейцарском Берне

Меган Маркл и принц Гарри продолжают тур по Австралии. Вчера пара посетила открытие «Игр непобежденных»

Более 500 тысяч человек приняли участие в акции протеста против брексита в Лондоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей Кубка Кремля, проходящего в эти дни в Москве

Озеро Вистонида на Юге Греции, оказалось окружено сотнями метров паутины, которую сплели пауки-тетрагнаты

В Тбилиси прошла акция за легализацию марихуаны

Осенний шотландский пейзаж
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«Закладывает мину под весь процесс разоружения»: Слуцкий прокомментировал решение Трампа о выходе США из Договора о РСМД