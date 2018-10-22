Фотогалереи
Картинки дня: 22 октября 2018 года, понедельник

Через центр Мадрида прогнали полторы тысячи овец. Подобное происходит в испанской столице ежегодно на протяжении уже 26 лет. В 1992 году городские власти решили напомнить о старой традиции – перегоне скота осенью с севера на юг

На чемпионате мира по борьбе в Будапеште разыгран первый комплект медалей. Россиянин Гаджимурад Рашидов стал серебряным призёром в весовой категории до 61 кг, уступив в финале кубинцу Йовлису Бонне Родригесу

22 человека погибли и более 170 ранены в результате крушения пассажирского поезда на Тайване

Гроза над островом Мальта

В Мексике прошел парад по случаю Дня мертвых

Юг Испании накрыло наводнение. Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаги

Продолжается официальный тур герцогов Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл, по Австралии и Океании

В Минске прошли траурные мероприятия памяти жертв Холокоста

Грузия готовится к президентским выборам, которые пройдут уже 28 октября
Новости 24
Обезьяны насмерть закидали кирпичами мужчину в Индии
Кудрин: Правительство сможет выполнить обещания об увеличении размера пенсий
Чукотские медведи стали более упитанными и спокойными
Песков заявил, что выход США из ДРСМД потребует действия других стран
Строительство дорог и мост через реку Пур: Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответил на вопросы жителей через Инстаграм
Ученые обнаружили в поваренной соли частицы пластика
В Великобритании выходец из Румынии грабил пенсионеров с помощью кетчупа
В Сбербанке объяснили увеличение ставок по ипотеке
В МИД Ирана отметили важность партнерства Москвы и Тегерана по Сирии
Умер Дэнни Лейнер – режиссер «Клана Сопрано»
Сирийские специалисты отреставрируют древний амфитеатр в городе Босра
Из-за сильного дождя с градом в Риме затопило улицы и метро
В Москве стартовали переговоры Джона Болтона и Николая Патрушева
Глава Минэкономразвития сообщил о мерах по «смягчению» роста цен на бензин
Владимир Путин поздравил с 80-летием театрального режиссера Рудольфа Фурманова
МИД КНР предупредил США о негативных последствиях одностороннего выхода из договора о РСМД