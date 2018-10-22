Картинки дня: 22 октября 2018 года, понедельник

Через центр Мадрида прогнали полторы тысячи овец. Подобное происходит в испанской столице ежегодно на протяжении уже 26 лет. В 1992 году городские власти решили напомнить о старой традиции – перегоне скота осенью с севера на юг

На чемпионате мира по борьбе в Будапеште разыгран первый комплект медалей. Россиянин Гаджимурад Рашидов стал серебряным призёром в весовой категории до 61 кг, уступив в финале кубинцу Йовлису Бонне Родригесу

22 человека погибли и более 170 ранены в результате крушения пассажирского поезда на Тайване

Гроза над островом Мальта

В Мексике прошел парад по случаю Дня мертвых

Юг Испании накрыло наводнение. Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаги

Продолжается официальный тур герцогов Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл, по Австралии и Океании

В Минске прошли траурные мероприятия памяти жертв Холокоста

Грузия готовится к президентским выборам, которые пройдут уже 28 октября