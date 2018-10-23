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Картинки дня: 23 октября 2018 года, вторник

23-летний российский борец вольного стиля Заур Угуев принёс нашей команде вторую золотую медаль чемпионата мира по борьбе

На юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост — протяженностью 55 километров. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун

Посетители ботанического парка в японской провинции Ибараки любуются ростками кохии волосолистной, которая осенью приобретает эффектный ярко-красный оттенок.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли на Фиджи, что стало первым визитом членов королевской династии за последние 12 лет

В австрийских Альпах начался горнолыжный сезон

Многотысячный караван мигрантов приближается к границам США. Люди пешком, с детьми на руках идут из Латинской Америки в поисках лучшей жизни

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

В Белоруссии провели траурную акцию к 75-летию уничтожения Минского гетто, за время существования которого было уничтожено до 100 тысяч человек

В Норвегии умер диверсант, сорвавший планы Гитлера по производству атомной бомбы. Йоахиму Реннебергу было 99 лет
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На полях четырехстороннего саммита по Сирии состоится встреча Путина и Эрдогана
Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции
Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции
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