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Картинки дня: 24 октября 2018 года, среда

В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма у пары бенгальских тигров Хасана и Шахерезады родилась тройня - две девочки и один мальчик

Сегодня столичный «Локомотив» проведет матч группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонского "Порту". Португальцы накануне прибыли в Москву и провели тренировку

Традиционные скачки на буйволах прошли в Тайланде

После беспорядков у стадиона перед матчем «Рома»-ЦСКА пострадало трое россиян

На чемпионате мира по борьбе, который проходит в Будапеште, завершается турнир по вольной борьбе. Олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев стал победителем в весовой категории до 97 кг

Владимир Путин принял в Кремле помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона

Почти два десятка автомобилей пострадали в ДТП в центре Киева, где у автокрана отказали тормоза.

Китайские энергетики монтируют провода на высотных ЛЭП

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