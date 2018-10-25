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Картинки дня: 25 октября 2018 года, четверг

С космодрома Плесецк был осуществлен старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом, запущенным в интересах Минобороны России

К границам США направляется второй марш нелегальных мигрантов. По оценкам, во втором караване насчитывается около 4500 человек

«Локомотив» проиграл «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:3. Таким образом, команда потерпела третье поражение подряд в нынешнем розыгрыше турнира

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в китайский порт Циндао. В рамках запланированного трехмесячного похода отряд уже побывал в Японии и Южной Корее, а также провел ряд учений

В Аргентине проходят протесты против нового бюджета. Проект, в частности, предусматривает снижение государственных расходов в социальной сфере

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера провел прощальную пресс-конференцию. После мероприятия тренера ждали болельщики футбольной команды

Владимир Путин в Кремле принял итальянского премьера Джузеппе Конте

Водители Uber устроили митинг в Мадриде. Тысячи водителей агрегаторов такси выступают против планов правительства по ограничению лицензий и ужесточению регулирования перевозок

На Мексику обрушился ураган "Уилла"
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