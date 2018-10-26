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На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ

На Ярославском вокзале открыли Памятную доску в честь первопроходцев БАМ
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