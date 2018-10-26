Картинки дня: 26 октября 2018 года, пятница

Главы Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко провели встречу в рамках первого Форума регионов Беларуси и Украины в формате "один на один" .
Продавец цветов спешит по делам на одной из улиц Киева.
Шесть человек стали жертвами стихии в Краснодарском крае, где ливни обернулись наводнением.
Тренировка совы в зоосаде "Зоев ручей" под Красноярском.
Калифорнийский ночной пейзаж в местечке Энсинитас.
Московский "Спартак" сыграл вничью с шотландским "Глазго Рейнджерс" в рамках Лиги Европы УЕФА.
Балерины исполняют танец на площадке одной из высоток Москва-Сити.
Болельщики ФК "Зенит" во время домашнего матча Лиги Европы против французского "Бордо".
Мещанский суд Москвы перенес на 7 ноября рассмотрение дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии".