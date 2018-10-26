Картинки дня: 27 октября 2018 года, суббота

Фанаты аргентинского футбольного клуба Бока Хуниорс поддерживают своих в матче Кубка Либертадорес против бразильского Пальмейрас.
Группа мигрантов из стран Центральной Америки проходят ручей во время своего пути к границе США, которую они попытаются преодолеть нелегально.
Французский орнитолог Доминик Реше работает с одним из своих подопечных - аистом.
Житель греческого города-курорта Закинф осматривает пристань после землетрясения.
Французский велосипедист Робер Маршан тренируется на велодроме в Париже. В этом году спортсмену-долгожителю исполнилось 106 лет.
Сикхи отметили очередную годовщину со дня рождения своего главного гуру религиозным фестивалем, на котором продемонстрировали свой боевой настрой.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в Пекине 50 соглашений о всеобъемлющем сотрудничестве двух стран.
Модель демонстрирует образ от дизайнера Handred на Неделе моды в бразильском Сан-Пауло.
В Лондоне готовится выставка, посвященная королевским британским свадьбам. Один из экспонатов - свадебные наряды принца Гарри и Меган Маркл.