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Картинки дня: 27 октября 2018 года, суббота

Фанаты аргентинского футбольного клуба Бока Хуниорс поддерживают своих в матче Кубка Либертадорес против бразильского Пальмейрас.

Группа мигрантов из стран Центральной Америки проходят ручей во время своего пути к границе США, которую они попытаются преодолеть нелегально.

Французский орнитолог Доминик Реше работает с одним из своих подопечных - аистом.

Житель греческого города-курорта Закинф осматривает пристань после землетрясения.

Французский велосипедист Робер Маршан тренируется на велодроме в Париже. В этом году спортсмену-долгожителю исполнилось 106 лет.

Сикхи отметили очередную годовщину со дня рождения своего главного гуру религиозным фестивалем, на котором продемонстрировали свой боевой настрой.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в Пекине 50 соглашений о всеобъемлющем сотрудничестве двух стран.

Модель демонстрирует образ от дизайнера Handred на Неделе моды в бразильском Сан-Пауло.

В Лондоне готовится выставка, посвященная королевским британским свадьбам. Один из экспонатов - свадебные наряды принца Гарри и Меган Маркл.
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