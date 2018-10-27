Фотогалереи
Картинки дня: 28 октября 2018 года, воскресенье

Швейцарец любуется осенним пейзажем у альпийского озера в местечке Дерборенс.

В Скандинавии проходят масштабные учения НАТО под кодовым названием «Единый трезубец».

Владимир Путин посетил музей Природы и Человека в столице Югры Ханты-Мансийске.

Палестинец орудует пращей в уличных столкновениях с израильскими солдатами.

Мексиканский мальчик эвакуирует собак и кур после сильных ливней, вызванных ураганом Уилл.

Юный болельщик ждет начала очередного матча бразильского футбольного чемпионата.

Израильские средства ПВО уничтожили ракеты, пущенные с территории Сектора Газы.

Президент США Трамп приветствует собравшихся в Белом доме представителей союза чернокожей молодежи.

Целых семь с половиной часов длилась третья игра мировой серии по бейсболу, в финале которой сильнее оказались Лос-Анджелес Доджерс.
Новости 24
Телеведущая Арина Шарапова ответила на обвинения в адрес «Модного приговора»
Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн
Грузинский боксер Шония набросился на своего тренера из-за поражения
Путин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Премьер Японии впервые пригласил зарубежного лидера в свой дом
В Финляндии «Модный приговор» обвинили в «унижении женщин»
В РФ ответили Украине на призыв взрывать российские военные склады
В день президентских выборов на улицы городов Грузии вывели полицейскую спецтехнику
Корвет «Громкий» вышел на испытания в Японское море
В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем
Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» могла стать ошибка пилота
Пять человек пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Москве
В Стамбуле кошка показала моделям, как нужно ходить по подиуму