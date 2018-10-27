Картинки дня: 28 октября 2018 года, воскресенье

Швейцарец любуется осенним пейзажем у альпийского озера в местечке Дерборенс.
В Скандинавии проходят масштабные учения НАТО под кодовым названием «Единый трезубец».
Владимир Путин посетил музей Природы и Человека в столице Югры Ханты-Мансийске.
Палестинец орудует пращей в уличных столкновениях с израильскими солдатами.
Мексиканский мальчик эвакуирует собак и кур после сильных ливней, вызванных ураганом Уилл.
Юный болельщик ждет начала очередного матча бразильского футбольного чемпионата.
Израильские средства ПВО уничтожили ракеты, пущенные с территории Сектора Газы.
Президент США Трамп приветствует собравшихся в Белом доме представителей союза чернокожей молодежи.
Целых семь с половиной часов длилась третья игра мировой серии по бейсболу, в финале которой сильнее оказались Лос-Анджелес Доджерс.