В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
В Кремле прошел праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ
На борту вертолета, потерпевшего крушение у стадиона "Лестера", находились пять человек, включая владельца