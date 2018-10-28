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Картинки дня: 29 октября 2018 года, понедельник

В Германии экологические активисты схлестнулись с полицией, пытаясь воспрепятствовать рытью карьеров для открытой добычи бурого угля.

Борец греко-римского стиля Артем Сурков завоевал "золото" на чемпионате мира в Венгрии.

Туристы резвятся в теплых водах у побережья Таиланда.

В Британии вспомнили жертв Первой мировой войны, отобразив их фотографии на соборе.

Тысячи мигрантов движутся к мексиканско-американской границе, несмотря на предупреждения властей США.

В Тель-Авиве подсветили здание в цвета американского флага в память о погибших в синагоге Питтсбурга.

Меган Маркл приветсвует новозеландского политика во время визита этого островного государства.

Мальта стала местом проведения необычного забега, в котором участникам предстояло пробиваться сквозь стену пены.

В канун праздника Хэлоуин в Японии прошла необычная выставка "живых" картин.
Новости 24
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