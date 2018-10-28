Картинки дня: 29 октября 2018 года, понедельник

В Германии экологические активисты схлестнулись с полицией, пытаясь воспрепятствовать рытью карьеров для открытой добычи бурого угля.
Борец греко-римского стиля Артем Сурков завоевал "золото" на чемпионате мира в Венгрии.
Туристы резвятся в теплых водах у побережья Таиланда.
В Британии вспомнили жертв Первой мировой войны, отобразив их фотографии на соборе.
Тысячи мигрантов движутся к мексиканско-американской границе, несмотря на предупреждения властей США.
В Тель-Авиве подсветили здание в цвета американского флага в память о погибших в синагоге Питтсбурга.
Меган Маркл приветсвует новозеландского политика во время визита этого островного государства.
Мальта стала местом проведения необычного забега, в котором участникам предстояло пробиваться сквозь стену пены.
В канун праздника Хэлоуин в Японии прошла необычная выставка "живых" картин.