Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.

Церемония прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.