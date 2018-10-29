Фотогалереи
Картинки дня: 30 октября 2018 года, вторник

Участница межнационального конкурса красоты и талантов «Мисс Азия — Сибирь, прошедшего в Красноярске.

Посетители проходят мимо стеклянного куба в столичном Ботаническом саду.

Россиянин Александр Чехиркин выиграл финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в весе до 77 кг.

Уличная торговля рыбой в столице Украины.

Работник фабрики несет пару глинянных голов богини Кали в индийском городе Калькутта.

Принц Гарри и его супруга Меган осматривают национальный костюм во время посещения музея в столице Новой Зеландии.

Сторонники кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару отпраздновали его победу на выборах.

В Москве прошла акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен».

Президент Турции Эрдоган лично прокатил на электрокаре гостей открытия нового международного аэропорта Стамбула.
Новости 24
Два участка трассы М-11 сделали платными
Госдума может ввести штраф за ложный сигнал о пожаре
Тимошенко намерена потребовать от РФ компенсации за утрату Крыма и Донбасса в случае победы в выборах
Россия блокировала созыв третейской группы ВТО для рассмотрения спора с ЕС о свинине
Ученые ищут женщину для внеземных родов
Семерых российских моряков с сейнера «Норд» обменяли на украинцев с судна «ЯМК-0041»
Вирус Сеннека-Валли способен убивать онкологические заболевания
Ящерица показала, как надо танцевать под What Is Love
Правительственная комиссия одобрила переименование Внешэкономбанка
Многодетные вологжане смогут выбрать землю или деньги
В Центробанке отметили снижение инфляционных ожиданий россиян в октябре
ФАС зафиксировала рост цен на бензин и топливо в октябре
Автомобилистов предлагают не штрафовать за нарушение средней скорости движения
Военные Турции и США начнут патрулировать сирийский Манбидж
Патриарх Кирилл заявил о заказе на разрушение единства православия
За шутки с пожарной сигнализацией будут штрафовать
Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта
Пассажир разбившегося в Индонезии Boeing 737 отправил жене селфи за несколько минут до смерти
WWF: за 40 лет человек уничтожил 60% диких животных
Санитар из Германии признался в убийстве более 100 пациентов
Эрдоган пообещал продолжать военную операцию в Сирии до полного уничтожения курдских «террористов»
МВД намерен ужесточить наказание за езду без прав
Колокольцев поблагодарил австрийского коллегу за поимку главаря бандгруппы
Песков: В расписании Путина нет отдельной встречи с Нетаньяху во время визита в Париж
Россияне набрали кредиты на рекордную сумму на покрытие долгов
Песков: у Кремля нет позиции по заключению нового договора по Азовскому морю
Дональд Трамп отменит гражданство по праву рождения для мигрантов в США