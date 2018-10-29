Картинки дня: 30 октября 2018 года, вторник

Участница межнационального конкурса красоты и талантов «Мисс Азия — Сибирь, прошедшего в Красноярске.

Посетители проходят мимо стеклянного куба в столичном Ботаническом саду.

Россиянин Александр Чехиркин выиграл финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в весе до 77 кг.

Уличная торговля рыбой в столице Украины.

Работник фабрики несет пару глинянных голов богини Кали в индийском городе Калькутта.

Принц Гарри и его супруга Меган осматривают национальный костюм во время посещения музея в столице Новой Зеландии.

Сторонники кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару отпраздновали его победу на выборах.

В Москве прошла акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен».

Президент Турции Эрдоган лично прокатил на электрокаре гостей открытия нового международного аэропорта Стамбула.