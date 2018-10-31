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Картинки дня: 31 октября 2018 года, среда

Принц Гарри и Меган посетили парк секвой в Новой Зеландии.

В Индии возвели «Статую Единства» в честь последователя Ганди. Самую высокую в мире.

Генеральный директор Apple Тим Кук представил долгожданные обновления некоторых популярных устройств компании.

Сильнейшее наводнение в Венеции. 70% города затоплены.

Двухмесячный бенгальский тигренок встретился с матерью в зоопарке в Лиме, ​​Перу.

Папа Фрэнсис на площади Святого Петра в Ватикане.

Работа в одном из цехов Китайского завода.

В Чили женщины устроили акцию в защиту животных.

Болельщики бразильской команды «Гремит» на игре против аргентинского «Ривер Плейта».
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