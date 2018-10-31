Картинки дня: 31 октября 2018 года, среда
Принц Гарри и Меган посетили парк секвой в Новой Зеландии.
В Индии возвели «Статую Единства» в честь последователя Ганди. Самую высокую в мире.
Генеральный директор Apple Тим Кук представил долгожданные обновления некоторых популярных устройств компании.
Сильнейшее наводнение в Венеции. 70% города затоплены.
Двухмесячный бенгальский тигренок встретился с матерью в зоопарке в Лиме, Перу.
Папа Фрэнсис на площади Святого Петра в Ватикане.
Работа в одном из цехов Китайского завода.
В Чили женщины устроили акцию в защиту животных.
Болельщики бразильской команды «Гремит» на игре против аргентинского «Ривер Плейта».