Картинки дня: 1 ноября 2018 года, четверг

Тысячи мигрантов из Центральной Америки идут караваном в США. В караване около 45 тысяч человек. Между тем он продолжает стремительно расти, и по пути всего следования толпы количество мигрантов растет

На Манхеттене в Нью-Йорке прошел карнавал по случаю праздника Хэллоуин

Индонезия продолжает поиски обломков упавшего в море лайнера. Поиски самолета ведутся на глубине 30-35 метров. Однако на месте падения наблюдаются сильные подводные течения, которые могли обломки лайнера в другое место

Президент РФ Владимир Путин и глава Молдавии Игорь Додон договорились по ряду вопросов во время переговоров в Кремле. В частности, достигнута договоренность об упрощении экспорта молдавских товаров в Россию

В Мексике отмечают День Мертвых. Его корни уходят в языческие верования коренных народов страны и насчитывают несколько тысячелетий

В Архангельске два сотрудника ФСБ были контужены в результате взрыва в управлении ведомства. По предварительным данным, виновником взрыва является 17-летний парень, принесший в помещение самодельное взрывное устройство и привел его в действие

Число жертв непогоды в Италии возросло до 11 человек. Сильные бури и ветры, терзающие Италию с воскресенья, вызваны штормом «Адриан»

Студенты и преподаватели Колумбии устроили масштабную акцию протеста, пытаясь добиться от правительства нормального финансирования образования

В Индии открыли самую высокую статую в мире. Создатели увековечили в бетоне и металле образ Валлабхаи Пателя — одного из последователей Махатмы Ганди — которому приписывают объединение некогда разрозненных штатов в единое государство