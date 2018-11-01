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В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.
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