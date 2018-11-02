Фотогалереи
Картинки дня: 2 ноября 2018 года, пятница

Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, решили с юмором отпраздновать Хэллоуин

Посетители токийского океанариума наблюдают за стаей голубых тунцов

В Лондоне прошла премьера фильма "Щелкунчик и Четыре королевства"

Неделя Моды проходит в эти дни в грузинской столице Тбилиси

Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра республики, что означает, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы

Фотографу постастливилось увидеть танец лебедей в одном из озер в Шотландии

Глава Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву. Это его первая зарубежная поездка в статусе председателя Госсовета

В Мексике отмечают День Мертвых. В этот день вспоминают родственников, которые ушли из жизни и устраивают пикники на кладбищах

В Сеуле проходит фестиваль кимчи , посвященный этому традиционному блюду корейской кухни
Новости 24
Песков призвал Киев немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского
Песков с юмором отнесся к заявлениям Коломойского о санкционном списке
Песков не подтвердил, что Путин сомневается по поводу строительства ВМС до Нижнего Новгорода
В NASA рассказали о потере космического аппарата
Национальный автомобильный союз поддержал отмену обязательного знака «Шипы»
Французский пассажирский самолет не пустили в небо над Россией
За месяц Кокорину пришло в СИЗО более тысячи писем
В Москве за 2018 год зарегистрировали свыше 60 тысяч браков
Работа нравится россиянам больше, чем зарплата
Генсек ОБСЕ призвал Украину провести расследование по делу Кирилла Вышинского
Telegram не смог обжаловать штраф за отказ предоставить ключи ФСБ
Сразу 15 дилеров подняли цены на машины в России
Смертность на дорогах России снизилась почти в два раза
Посол России в США: Вашингтон не уведомили Москву о выходе из ДРСМД
Собянин уволил главу Савеловского района
В Москве началась акция в поддержку задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского