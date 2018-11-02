Картинки дня: 2 ноября 2018 года, пятница

Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, решили с юмором отпраздновать Хэллоуин
Посетители токийского океанариума наблюдают за стаей голубых тунцов
В Лондоне прошла премьера фильма "Щелкунчик и Четыре королевства"
Неделя Моды проходит в эти дни в грузинской столице Тбилиси
Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра республики, что означает, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы
Фотографу постастливилось увидеть танец лебедей в одном из озер в Шотландии
Глава Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву. Это его первая зарубежная поездка в статусе председателя Госсовета
В Мексике отмечают День Мертвых. В этот день вспоминают родственников, которые ушли из жизни и устраивают пикники на кладбищах
В Сеуле проходит фестиваль кимчи , посвященный этому традиционному блюду корейской кухни