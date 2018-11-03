Картинки дня: 3 ноября 2018 года, суббота

Актер Алек Болдуин был задержан нью-йоркской полицией после того, как он ударил по лицу водителя машины, с которым не поделил парковочное место

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место по итогам ритм-танца в танцах на льду в рамках Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

Неделя моды продолжает свою работу в грузинской столице

Первым полуфиналистом проходящего в Париже турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов Карен Хачанов, обыгравший в двух сетах пятую ракетку мира Александра Зверева из Германии

В результате атаки неизвестных боевиков на колонну с христианскими паломниками возле монастыря Святого Самуила в Египте погибли десять человек Подробности: https://regnum.ru/news/2512969.html Любое использование материалов допускается только при наличии

США направят на границу с Мексикой 15 тысяч военных, чтобы остановить мигрантов. Глава Белого дома намерен не допустить в страну караван мигрантов из Гондураса. По мнению Трампа, нелегалы несут угрозу безопасности

Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 100-летия образования ГРУ — российской военной разведки

Марш зомби прошел в Испании

В Индонезии продолжаются поиски фрагментов упавшего в море «Боинга 737»