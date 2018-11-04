Россия отмечает День народного единства

В Ставрополе в День народного единства испекли рекордный каравай, весом в 561 килограмм
В Ставрополе в День народного единства испекли рекордный каравай, весом в 561 килограмм
День народного единства в Самаре
День народного единства в Самаре
День народного единства в Челябинске
День народного единства в Челябинске
День народного единства в Челябинске
День народного единства в Москве
День народного единства в Москве
День народного единства в Москве
Президент вручил госнаграды иностранным гражданам, внесшим большой вклад в укреплении мира и дружбы между народами
Президент вручил госнаграды иностранным гражданам, внесшим большой вклад в укреплении мира и дружбы между народами
Президент вручил госнаграды иностранным гражданам, внесшим большой вклад в укреплении мира и дружбы между народами
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади