Фотогалереи
Россия отмечает День народного единства

В Ставрополе в День народного единства испекли рекордный каравай, весом в 561 килограмм

В Ставрополе в День народного единства испекли рекордный каравай, весом в 561 килограмм

День народного единства в Самаре

День народного единства в Самаре

День народного единства в Челябинске

День народного единства в Челябинске

День народного единства в Челябинске

День народного единства в Москве

День народного единства в Москве

День народного единства в Москве

Президент вручил госнаграды иностранным гражданам, внесшим большой вклад в укреплении мира и дружбы между народами

Президент вручил госнаграды иностранным гражданам, внесшим большой вклад в укреплении мира и дружбы между народами

Президент вручил госнаграды иностранным гражданам, внесшим большой вклад в укреплении мира и дружбы между народами

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Новости 24
Референдум в Новой Каледонии завершился победой противников независимости от Франции
Путин перевел Бурятию и Забайкалье в состав Дальневосточного федерального округа
На Украине умерла облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона
Число жертв непогоды на Сицилии возросло до 12 человек
Умер экс-секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд
МВД Австрии предупредило о 20 тысячах вооруженных мигрантов на боснийско-хорватской границе
Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства
В Афганистане погиб мэр американского города
Тигран Кеосаян прокомментировал возможную атаку ботов на сайт «Кинопоиск»
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Путин назвал выставку «Сокровища музеев России» замечательным проектом
На Сицилии из-за наводнения погибли 10 человек
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства