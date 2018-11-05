Картинки дня: 5 ноября 2018 года, понедельник

Российский теннисист Карен Хачанов в финале турнира в Париже обыграл серба Новака Джоковича. 22-летний москвич, одержал уверенную победу над фаворитом в двух сетах и стал первым за девять лет россиянином, которому удалось завоевать трофей серии «Мастерс»
В Лондоне зажгли тысячи факелов в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны
Певица Камила Кабельо получила три статуэтки премии MTV Europe Music Awards. Помимо главной номинации «Лучший исполнитель», она выиграла еще в двух: «Лучшая песня» (Havana) и «Лучший видеоклип»
На Красной площади прошла генеральная репетиция военного парада в честь посвященного 77-летию военного парада 1941 года
В Китае открылась выставка Airshow China. Среди экспонатов был представлен макет российско-китайского дальнемагистрального самолета CR929
Президент России Владимир Путин по сложившейся традиции в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
До 30 человек выросло число погибших в результате наводнений в Италии, сообщили местные власти после того, как на Сицилии были обнаружены тела девяти членов одной семьи
Власти Индонезии считают, что потерпевший крушение самолет авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря
Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом