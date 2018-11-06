Картинки дня: 5 ноября 2018 года, вторник

Ангел Victoria's Secret - модель Эльза Хоск представила фантазийный бра, который покажут на знаменитом ежегодном показе Victoria's Secret 2 декабря. Бюстгальтер носит название "Dream Angels" и был разработан специально для шоу

Уже более четырех столетий в Великобритании отмечают праздник Гая Фокса - символ спасения монархии и день казни заговорщиков. В 1605 году в ночь с 5 на 6 ноября был разоблачен Пороховой заговор – попытка государственного переворота, предпринятая католикам

В семье носорогов в зоопарке австралийского города Аделаида случилось пополнение

Массовыми беспорядками закончился матч чемпионата Бразилии по футболу между командами Сан-Пауло и Фламенго

Красноярск завалило снегом

На Чжухайском авиасалоне China Airshow представили полномасштабный макет разрабатываемого российско-китайского дальнемагистрального самолета CR 929

Российский фрегат "Адмирал Макаров", пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря

На протяжении всей недели в Италии, не прекращая, идут мощные дожди. Природные катаклизмы спровоцировали серьезные наводнения

В Шанхае открылась самая крупная в мире выставка зарубежных товаров - первое китайское международное импортное ЭКСПО. Российскую делегацию на выставке возглавил премьер Дмитрий Медведев