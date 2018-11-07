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Картинки дня: 7 ноября 2018 года, среда

На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года. В нем приняли участие 5 тысяч человек

Итальянский футбольный клуб "Рома" прибыл в Москву на гостевой поединок против ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов

Продолжается визит Дмитрия Медведева в Китай. Сегодня премьер-министр прибыл из Шанхая в Пекин

Демократическая партия США получила большинство мест в нижней палате конгресса – Палате представителей

Полномасштабный макет российско-китайского дальнемагистрального самолета CR929 представили на авиасалоне China Airshow в Чжухае

В Индии стартует фестиваль огней. Праздник, символизирующий победу всего самого светлого и доброго над темным и жестоким, известен еще как Дивали

Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова и трех других фигурантов ответчиками по гражданскому иску Министерства культуры на 133,9 миллиона рублей

У разбившегося самолета Lion Air в Индонезии был неисправен датчик скорости. Это выяснилось в ходе расшифровки черного ящика. Из-за этой поломки у пилотов были ошибочные показания скорости и высоты

В Монако задержан российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев по обвинениям в коррупции и торговле влиянием
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