На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года
На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года