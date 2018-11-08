Картинки дня: 8 ноября 2018 года, четверг

Московский ЦСКА проиграл со счетом 1:2 итальянской "Роме" в матче 4 тура Лиги Чемпионов. Но фанаты столичного клуба ярко поддерживали свою команду все 90 минут игры на секторах стадиона "Лужники"
Лондонскую улицу Оксфорд-стрит украсили рождественскими огнями
Майкл Дуглас получил звезду на Аллее Славы. Поддержать на церемонии знаменитого актера пришли его отец 101-летний ветеран Голливуда Кирк Дуглас и старший сын Кэмерон
На конференции для разработчиков Developer Conference 2018 Samsung представил свой первый смартфон с гибким экраном. Компания назвала технологию гнущегося дисплея Infinity Flex
Пятьдесят человек получили травмы за минувшие сутки в индийском городе Хайдарабад во время празднования главного праздника года — Дивали, также известного как "фестиваль огней"
В российской столице прошло торжественное шествие КПРФ, посвящённое 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
В Киеве начался демонтаж мемориала погибшим на Евромайдане в центре Киева. Памятник сносят для проведения дополнительных следственных действий
В Москве на Красной площади прошла реконструкция военного парада, который состоялся у стен Кремля 7 ноября 1941 года
Более 30 человек погибли из-за ливней и наводнений в Италии за последнюю неделю. После сильных дождей вышла из берегов река По — самая длинная река страны