Картинки дня: 8 ноября 2018 года, четверг

Московский ЦСКА проиграл со счетом 1:2 итальянской "Роме" в матче 4 тура Лиги Чемпионов. Но фанаты столичного клуба ярко поддерживали свою команду все 90 минут игры на секторах стадиона "Лужники"

Лондонскую улицу Оксфорд-стрит украсили рождественскими огнями

Майкл Дуглас получил звезду на Аллее Славы. Поддержать на церемонии знаменитого актера пришли его отец 101-летний ветеран Голливуда Кирк Дуглас и старший сын Кэмерон

На конференции для разработчиков Developer Conference 2018 Samsung представил свой первый смартфон с гибким экраном. Компания назвала технологию гнущегося дисплея Infinity Flex

Пятьдесят человек получили травмы за минувшие сутки в индийском городе Хайдарабад во время празднования главного праздника года — Дивали, также известного как "фестиваль огней"

В российской столице прошло торжественное шествие КПРФ, посвящённое 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

В Киеве начался демонтаж мемориала погибшим на Евромайдане в центре Киева. Памятник сносят для проведения дополнительных следственных действий

В Москве на Красной площади прошла реконструкция военного парада, который состоялся у стен Кремля 7 ноября 1941 года

Более 30 человек погибли из-за ливней и наводнений в Италии за последнюю неделю. После сильных дождей вышла из берегов река По — самая длинная река страны