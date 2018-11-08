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Картинки дня: 8 ноября 2018 года, четверг

Московский ЦСКА проиграл со счетом 1:2 итальянской "Роме" в матче 4 тура Лиги Чемпионов. Но фанаты столичного клуба ярко поддерживали свою команду все 90 минут игры на секторах стадиона "Лужники"

Лондонскую улицу Оксфорд-стрит украсили рождественскими огнями

Майкл Дуглас получил звезду на Аллее Славы. Поддержать на церемонии знаменитого актера пришли его отец 101-летний ветеран Голливуда Кирк Дуглас и старший сын Кэмерон

На конференции для разработчиков Developer Conference 2018 Samsung представил свой первый смартфон с гибким экраном. Компания назвала технологию гнущегося дисплея Infinity Flex

Пятьдесят человек получили травмы за минувшие сутки в индийском городе Хайдарабад во время празднования главного праздника года — Дивали, также известного как "фестиваль огней"

В российской столице прошло торжественное шествие КПРФ, посвящённое 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

В Киеве начался демонтаж мемориала погибшим на Евромайдане в центре Киева. Памятник сносят для проведения дополнительных следственных действий

В Москве на Красной площади прошла реконструкция военного парада, который состоялся у стен Кремля 7 ноября 1941 года

Более 30 человек погибли из-за ливней и наводнений в Италии за последнюю неделю. После сильных дождей вышла из берегов река По — самая длинная река страны
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При стрельбе в баре в Калифорнии погибли одиннадцать человек, стрелок ликвидирован
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В Роскосмосе подтвердили, что работа компьютеров на МКС восстановлена
Москалькова призвала международное сообщество оказать помощь в получении медобследования Вышинскому
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Госдума приняла законопроект о персональной электронной карте как документе воинского учета