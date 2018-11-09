Картинки дня: 9 ноября 2018 года, пятница

В Нью-Йорке прошло одно из самых ожидаемых событий в мире моды: показ нижнего белья Victoria’s secret. "Ангелы" бренда традиционно поразили зрителей не только красотой белья, но и своей собственной
В Калифорнии природный пожар практически полностью разрушил город Парадайс
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на поле «Открытие Арены» обыграл шотландский «Рейнджерс» – 4:3
В Минске проходит фестиваль бьюти-индустрии "Windrose HAIR-2018"
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев посетил российскую премьеру документального фильма о себе «Знакомьтесь, Горбачев»
Сборная России по хоккею победила Финляндию в первом матче на Кубке Карьяла. Стартовая встреча Евротура прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 3:0
В США начались массовые протесты в защиту спецпрокурора Роберта Мюллера
Несколько человек получили ножевые ранения при нападении вооружённого мужчины в австралийском Мельбурне
Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил на форуме, который был организован в его поддержку