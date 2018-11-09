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Картинки дня: 9 ноября 2018 года, пятница

В Нью-Йорке прошло одно из самых ожидаемых событий в мире моды: показ нижнего белья Victoria’s secret. "Ангелы" бренда традиционно поразили зрителей не только красотой белья, но и своей собственной

В Калифорнии природный пожар практически полностью разрушил город Парадайс

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на поле «Открытие Арены» обыграл шотландский «Рейнджерс» – 4:3

В Минске проходит фестиваль бьюти-индустрии "Windrose HAIR-2018"

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев посетил российскую премьеру документального фильма о себе «Знакомьтесь, Горбачев»

Сборная России по хоккею победила Финляндию в первом матче на Кубке Карьяла. Стартовая встреча Евротура прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 3:0

В США начались массовые протесты в защиту спецпрокурора Роберта Мюллера

Несколько человек получили ножевые ранения при нападении вооружённого мужчины в австралийском Мельбурне

Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил на форуме, который был организован в его поддержку
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