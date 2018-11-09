Картинки дня: 10 ноября 2018 года, суббота

Непризнанные республики Донбасса готовятся к выборам, намеченным на 11 ноября.

В Красноярске открылся V Международный форум «Балет XXI век», в рамках которого состоялся конкурс танцоров "Гран-при Сибири".

Посетители побережья Атлантического океана в местечке Плайя до Норте, Португалия, наблюдают за гигантскими волнами.

На севере а штата Калифорния в США объявлено чрезвычайное положение и эвакуация из-за мощного и быстро распространяющегося лесного пожара.

Утром туман окутал столицу Беларуси город Минск.

Члены японской императорской семьи посетили традиционное осеннее мероприятие в парке Акасака в Токио.

В синагоге Берлина прошли траурные мероприятия в годовщину "хрустальной ночи" 1938 года.

В офисном здании Lloyd's of London почтили минутой памяти жертв Первой мировой войны.

Полицейские задерживают участника оппозиционного митинга в столице Индии. Сторонники главной оппозиционной партии страны провели акцию в годовщину финансовой реформы правительства Нарендры Моди.