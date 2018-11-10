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Картинки дня: 11 ноября 2018 года, воскресенье

Предвыборный плакат в Луганске, где на 11 ноября намечены выборы главы и депутатов ЛНР.

Президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили в казахстанском Петропавловске выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана».

В результате террористического акта в столице Сомали городе Могадишо погибли 30 человек.

В Бангкоке открытие нового торгового центра отметили с размахом, устроив фейерверк.

Американские военные устанавливают ограждение на границе с Мексикой.

Во время матча по крикету Англия - Шри-Ланка ход игры был прерван выбежавшим на поле хулиганом в трусах.

Караван беженцев из беднейших стран Центральной Америки приближается к границе США.

Дональд Трамп иронично посоветовал обвинить Россию в проблемах с подсчетами голосов на выборах во Флориде и Джорджии.

По меньшей мере 9 человек погибли и 150 тысяч были эвакуированы из-за крупных лесных пожаров на севере Калифорнии.
Новости 24
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