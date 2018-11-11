Картинки дня: 12 ноября 2018 года, понедельник

Сильный пожар за считанные минуты уничтожил супермаркет "Лента" на Обводном канале в Санкт-Петербурге.

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Кубка Карьяла.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель посетили копию вагона, в котором в 1918 году было подписано перемирие Первой мировой войны.

Каталонской полиции пришлось дубинками разгонять сепаратистов, попытавшихся сорвать митинг служащих Национальной полиции Испании, которые требовали повышения оплаты труда.

Индуистские паломники во время совместной трапезы на религиозном фестивале в городе Дака.

Яркое предматчевое шоу перед началом игры НБА в Майями.

Фрагмент товарищеского матча по регби между командами Франции и ЮАР в Париже.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик, защитил свои титулы в бою с британцем Тино Белью.

11 ноября в непризнанных республиках Донбасса прошли выборы депутатов местной власти.