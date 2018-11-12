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Картинки дня: 13 ноября 2018 года, вторник

Мастер наносит татуировку с портретом лидера ЛДПР Владимира Жириновского на тату-фестивале в Санкт-Петербурге.

Британец Льюис Хэмилтон благодарит свой гоночный болид после победы на Гран-при Бразилии в классе автогонок Формула-1.

В США парадами и памятными мероприятиями отметили День Ветеранов.

Сотрудник благотворительной организации осматривает африканских мигрантов, выловленных у берегов Испании.

Количество жертв сильных пожаров в штате Калифорния, США, превысило 30 человек.

В Лондоне праздничными мероприятиями открыли ледяной каток.

Министр энергетики США Рик Перри побывал в Киеве и заявил о высоких перспективах украинской экономики.

В Германии отметили столетие предоставления избирательного права женщинам.

Портрет бывшего президента США Барака Обамы на одном из вагонов железной дороги в Кении.
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