Картинки дня: 13 ноября 2018 года, вторник

Мастер наносит татуировку с портретом лидера ЛДПР Владимира Жириновского на тату-фестивале в Санкт-Петербурге.
Британец Льюис Хэмилтон благодарит свой гоночный болид после победы на Гран-при Бразилии в классе автогонок Формула-1.
В США парадами и памятными мероприятиями отметили День Ветеранов.
Сотрудник благотворительной организации осматривает африканских мигрантов, выловленных у берегов Испании.
Количество жертв сильных пожаров в штате Калифорния, США, превысило 30 человек.
В Лондоне праздничными мероприятиями открыли ледяной каток.
Министр энергетики США Рик Перри побывал в Киеве и заявил о высоких перспективах украинской экономики.
В Германии отметили столетие предоставления избирательного права женщинам.
Портрет бывшего президента США Барака Обамы на одном из вагонов железной дороги в Кении.