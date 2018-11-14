Картинки дня: 14 ноября 2018 года, среда

Паломница совершает религиозный обряд на фестивале Чхатх Пуджа в Индии.
Специалисты осматривают бассейн у частного дома в калифорнийском городе Пасадэйн после сильного пожара.
Греческие пенсионеры продолжают добиваться от властей отмены решения об уменьшении пенсий.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте, посвященного будущему Европы и ЕС.
Актер Эзра Миллер на премьере картины "Фантастические твари - 2".
Журналисты сопровождают супругу мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана перед началом суда над ним в Нью-Йорке.
Президент Путин заложил первый камень в строительство российского культурного центра в Сингапуре.
Таможенники Владивостока рассказали коллегам из Китая о тонкостях своей работы и показали, на что способны их четвероногие подопечные.
Палестинцы осматривают разрушенный авиаударами израильских ВВС дом в Секторе Газа.