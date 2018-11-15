Картинки дня: 15 ноября 2018 года, четверг

В городе Нэшвилл прошла традиционная церемония вручения наград лучшим исполнителям кантри-музыки.
Мигранты из Латинской Америки собрались у стены, отделяющей Мексику от США в городе Тихуана.
Эталон меры веса в 1 килограмм хранится под стеклянными колпаками в столице Франции.
Служебный пес по кличке Эткинсон занят поиском тел пострадавших после мощного пожара в калифорнийском городе Пасадэйн.
Эпизод поединка НБА в Торонто между местными Рэпторс и гостями из Детройта.
Специально обученный робот везет блюда гостям ресторана в Пекине.
Сторонники Националистической партии Бангладеш устроили беспорядки в Дакке, в ходе которых громили автомобили полиции.
Мигрант, мечтающий оказаться в США, умоляет попутного водителя остановиться на одной из трасс Мексики.
Афганские старики общаются на фоне дровяного склада в Кабуле.