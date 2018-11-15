Фотогалереи
Картинки дня: 15 ноября 2018 года, четверг

В городе Нэшвилл прошла традиционная церемония вручения наград лучшим исполнителям кантри-музыки.

Мигранты из Латинской Америки собрались у стены, отделяющей Мексику от США в городе Тихуана.

Эталон меры веса в 1 килограмм хранится под стеклянными колпаками в столице Франции.

Служебный пес по кличке Эткинсон занят поиском тел пострадавших после мощного пожара в калифорнийском городе Пасадэйн.

Эпизод поединка НБА в Торонто между местными Рэпторс и гостями из Детройта.

Специально обученный робот везет блюда гостям ресторана в Пекине.

Сторонники Националистической партии Бангладеш устроили беспорядки в Дакке, в ходе которых громили автомобили полиции.

Мигрант, мечтающий оказаться в США, умоляет попутного водителя остановиться на одной из трасс Мексики.

Афганские старики общаются на фоне дровяного склада в Кабуле.
Новости 24
Путин поприветствовал участников международного культурного форума в Петербурге
Федеральная антимонопольная служба подверглась хакерской атаке
Жилищное строительство в Тюменской области будет активно продолжаться
Политолог Богдан Безпалько оценил призыв МИД ФРГ к Киеву закрыть сайт «Миротворец»
Закон о частичной декриминализации начнет действовать до конца года
Путин пообщался в Сингапуре с Пенсом и Болтоном
Большинство россиян поддерживают введение уроков полового воспитания
Российского хакера Евгения Никулина отправят на психиатрическое обследование в США
Трамп объявил о намерении назначить дизайнера сумок послом США в ЮАР
Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 59
Набиуллина назвала один из инструментов финансовой стабильности РФ
Набиуллина: ЦБ РФ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий
В Японии заявили о готовности проявить гибкость по территориальному вопросу с Россией