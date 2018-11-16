Картинки дня: 16 ноября 2018 года, пятница

Компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с катарским спутником связи.

Один из лидеров Красных кхмеров, "Брат номер два" Нуон Чеа, предстал перед судом Камбоджи по обвинениям в геноциде.

Мигранты со стороны Мексики наблюдают за монтажом колючей проволоки на стене, разделяющей Мексику и США в Тихуане.

В Шанхае на месте бывшего карьера открыли живописный отель Shanghai Wonderland.

Ботанический сад Берлина порадовал своих посетителей яркими рождественскими огнями.

Во время товарищеской футбольной игры Германия - Россия на поле выбежал болельщик с флагом.

В Лейпциге сборная Германии со счетом 3:0 разгромила команду России в товарищеском матче.

Волонтер размещает таблички с фамилиями гостей перед началом акции в защиту Олега Сенцова в Киеве.

Российский космонавт Олег Кононенко, американский астронавт Энн Макклейн и канадский астронавт Давид Сен-Жак провели пресс-конференцию перед стартом на орбиту.