Картинки дня: 17 ноября 2018 года, суббота

В парламенте Шри-Ланки произошла потасовка после выступления премьер-министра Махинды Раджапаксы, которому ранее был объявлен вотум недоверия
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе в одиночном катании на этапе Гран-при в Москве
В кубинской столице Гаване проходит Неделя моды
В Берлине ботанический сад украсили к Рождеству
Пока юг США страдает от лесных пожаров, север страны заваливает снегом
На территории Польши и Прибалтике продолжаются учения НАТО Anakonda-2018
Во Франции проходят протесты против высоких цен на автомобильное топливо
В Москве произошел пожар на НПЗ в Капотне, из-за того, что деформировалась и загорелась печь крекинговой установки
В Берлине прошла церемония вручения престижной премии Bambi. Мероприятие посетили звезды первой величины, среди которых была и Пенелопа Крус