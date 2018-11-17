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Картинки дня: 17 ноября 2018 года, суббота

В парламенте Шри-Ланки произошла потасовка после выступления премьер-министра Махинды Раджапаксы, которому ранее был объявлен вотум недоверия

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе в одиночном катании на этапе Гран-при в Москве

В кубинской столице Гаване проходит Неделя моды

В Берлине ботанический сад украсили к Рождеству

Пока юг США страдает от лесных пожаров, север страны заваливает снегом

На территории Польши и Прибалтике продолжаются учения НАТО Anakonda-2018

Во Франции проходят протесты против высоких цен на автомобильное топливо

В Москве произошел пожар на НПЗ в Капотне, из-за того, что деформировалась и загорелась печь крекинговой установки

В Берлине прошла церемония вручения престижной премии Bambi. Мероприятие посетили звезды первой величины, среди которых была и Пенелопа Крус
Новости 24
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Попавший под следствие Рыболовлев не планирует продавать ФК «Монако»
Пожар на заводе в Капотне полностью ликвидирован
Лавров: "Турецкий поток" будет продлен лишь при получении гарантий от ЕС
В Сети появилось видео имитации дозаправки Су-57 в воздухе
Правительство утвердило новый состав совета Фонда кино
Поставки газа по "Северному потоку" были временно приостановлены из-за сбоя
Отец Нурмагомедова рассказал о планах сына и перспективе повторного боя с Макгрегором
Лавров заявил, что Балканы пытаются превратить в "плацдарм против России"
Пожар в районе метро Кузьминки: горит кровля двухэтажного здания
Причина пожара на НПЗ в Капотне: специалисты рассматривают несколько версий