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Картинки дня: 18 ноября 2018 года, воскресенье

Американская ракета-носитель "Антарес" с грузовым кораблем «Сигнус» стартовала к МКС. Корабль доставит на станцию почти 3,5 тонны грузов — продовольствие, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов

Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей этапа Гран-при России в женском одиночном катании

Свыше 400 человек пострадали в ходе прошедших акций протеста во Франции против увеличения цен на бензин и роста налогов

В Диснейленде в Париже начались Рождественские недели

В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона фестивалем "Дожинки"

Количество пропавших без вести при смертоносном пожаре в северной Калифорнии возросло до 1276 человек, а число погибших достигло отметки 76 человек

Дмитрий Медведев принял участие в фотографии на саммите АТЭС, который в эти дни проходит в Папуа - Новой Гвинеи. Все участники саммита - главы государств и правительств - вышли для фотографирования в национальной одежде страны-хозяйки мероприятия

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил национальный траур после того, как была обнаружена затонувшую год назад подводная лодка San Juan

Фестиваль света проходит в эти выходные в латвийской столице Риге
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Латвию, Литву и Эстонию призвали ответить на "провокации" России
Полузащитник "Спартака" назвала Романа Зобнина лучшим футболистом чемпионата России
Лидеры АТЭС впервые не смогли согласовать итоговую декларацию саммита
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В Москве таксист восемь часов ждал пассажирку на улице, чтобы вернуть ей кошелек
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У делегатов саммита АТЭС возникли трудности с принятием итоговой декларации
В США разбился истребитель времен Второй мировой войны
Медведев выразил соболезнования родным жертв пожаров в Калифорнии
National Interest сообщил, что армия США находится в "серьезном кризисе"
В Словении открыли мемориальную табличку в память о российских военных
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии
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