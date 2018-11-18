Картинки дня: 18 ноября 2018 года, воскресенье

Американская ракета-носитель "Антарес" с грузовым кораблем «Сигнус» стартовала к МКС. Корабль доставит на станцию почти 3,5 тонны грузов — продовольствие, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов

Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей этапа Гран-при России в женском одиночном катании

Свыше 400 человек пострадали в ходе прошедших акций протеста во Франции против увеличения цен на бензин и роста налогов

В Диснейленде в Париже начались Рождественские недели

В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона фестивалем "Дожинки"

Количество пропавших без вести при смертоносном пожаре в северной Калифорнии возросло до 1276 человек, а число погибших достигло отметки 76 человек

Дмитрий Медведев принял участие в фотографии на саммите АТЭС, который в эти дни проходит в Папуа - Новой Гвинеи. Все участники саммита - главы государств и правительств - вышли для фотографирования в национальной одежде страны-хозяйки мероприятия

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил национальный траур после того, как была обнаружена затонувшую год назад подводная лодка San Juan

Фестиваль света проходит в эти выходные в латвийской столице Риге