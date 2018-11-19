Фотогалереи
Лучшие фотоснимки "Роскосмоса" с борта Международной космической станции

Космический закат. Фото космонавта Геннадия Падалки.

Ночное фото двух столиц России от космонавта Роскосмоса Олега Кононенко: Москва и Санкт-Петербург на фоне Полярного сияния с борта Международной космической станции. Москва располагается в центре данного снимка, Санкт-Петербург в верхнем левом углу.

Атолл в Тихом океане. Фотография космонавта Антона Шкаплерова.

Самый большой остров России Сахалин с высоты МКС. Фотография космонавта Олега Артемьева.

Тайфун Майсак, март 2015 года. Фото космонавта Геннадия Падалки

Берег Крыма – приморский городок Судак и поселок Новый Свет. Фотография космонавта Олега Скрипочки.

С высоты орбиты МКС собенно яркими получаются виды ночных городов мира. К примеру - Магнитогорска. Фотография космонавта Сергея Рыжикова.

Космонавты работают над стыковкой ТГК "Прогресс МС-05".

Пилотируемый корабль "Союз" и грузовой корабль "Прогресс". Фотография космонавта Сергея Волкова.

Причаливание корабля "Союз МС".

Снимок МКС, сделанный экипажем корабля «Союз МС-08».

Вид на Апеннинский полуостров.
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