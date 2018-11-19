Картинки дня: 19 ноября 2018 года, понедельник

Во Франции не прекращаются массовые протесты против роста акцизов на бензин. Манифестанты грозятся заблокировать всю жизнь в стране
Кубинцы и зарубежные спортсмены съехались на марафон «Марабана» в Гаване. Среди них был и звезда Голливуда Уилл Смит. Он решил пробежать полумарафон
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Черном море завершило морскую укладку газопровода «Турецкий поток», на церемонии завершения работ присутствовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би" вывел в космос два спутника навигационной системы Beido
Столицу Венгрии Будапешт занесло снегом
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках визита во Вьетнам встретился с генсеком ЦК Компартии, президентом Нгуен Фу Чонгом
В Киеве окончилась неудачей попытка провести гей-парад
Первые мигранты из каравана беженцев, который с середины октября идет из Гондураса, достигли южной границы США
Минобороны России опубликовало уникальные кадры боевой работы перспективных авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирийской Арабской Республике