Картинки дня: 19 ноября 2018 года, понедельник

Во Франции не прекращаются массовые протесты против роста акцизов на бензин. Манифестанты грозятся заблокировать всю жизнь в стране

Кубинцы и зарубежные спортсмены съехались на марафон «Марабана» в Гаване. Среди них был и звезда Голливуда Уилл Смит. Он решил пробежать полумарафон

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Черном море завершило морскую укладку газопровода «Турецкий поток», на церемонии завершения работ присутствовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би" вывел в космос два спутника навигационной системы Beido

Столицу Венгрии Будапешт занесло снегом

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках визита во Вьетнам встретился с генсеком ЦК Компартии, президентом Нгуен Фу Чонгом

В Киеве окончилась неудачей попытка провести гей-парад

Первые мигранты из каравана беженцев, который с середины октября идет из Гондураса, достигли южной границы США

Минобороны России опубликовало уникальные кадры боевой работы перспективных авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирийской Арабской Республике